Минпромторг утвердил три первых заявки на СПИК 2.0

Москва, 20 мая. /ТАСС/. Межведомственная комиссия утвердила право трех промышленных предприятий из Чувашии, Тверской и Саратовской областей на заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0), сообщило министерство.

"Три промышленных предприятия из Чувашии, Тверской и Саратовской областей первыми получили право заключить специальные инвестиционные контракты на условиях СПИК 2.0. В рамках контрактов они внедрят современные технологии в приоритетных направлениях, определенных правительством РФ, и наладят выпуск продукции, конкурентной на мировом уровне", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Соответствующее решение приняла 19 мая межведомственная комиссия.

В частности, речь идет о технологиях для производства сельскохозяйственного трактора на Волжском комбайновом заводе в Чебоксарах и изготовления конического подшипника кассетного типа Бренко-Подшипниковой компанией в Саратове и ООО СКФ в Тверской области, уточняет министерство.