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Лавров призвал бизнес работать в Арктике с уважением к интересам коренных народов

По словам министра, освоение Арктики должно вестись в соответствии с высокими экологическими стандартами

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Инвестиции в Арктику должны осуществляться с уважением к позиции коренных народов, населяющих регион. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской сессии Арктического совета.

"Залогом более полного раскрытия экономического потенциала Заполярья является создание комфортной среды для инвестиций. При этом освоение должно вестись в соответствии с высокими экологическими стандартами и при уважении особенностей традиционного образа жизни местного населения. Важно, чтобы здесь представители делового сообщества проявляли социальную ответственность, работали над упрочением отношений с коренными народами региона", - сказал он.

Как отметил Лавров, Россия поддерживает расширение деловой кооперации между отдельными приарктическими регионами стран совета и налаживание связей по линии местных торгово-промышленных палат.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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