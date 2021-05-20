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Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в области информтехнологий

Подписание документа прошло по итогам состоявшихся переговоров премьеров двух стран Михаила Мишустина и Али Асадова

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области связи и информационных технологий. Подписание документа прошло по итогам состоявшихся в четверг в Москве переговоров премьеров двух стран Михаила Мишустина и Али Асадова, передает корреспондент ТАСС.

В их присутствии также был подписан меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ и Агентством интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики.

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