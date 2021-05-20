Лавров: в ЕАЭС обсуждается возможность запуска переговоров с новыми торговыми партнерами

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможность запуска новых переговоров с перспективными торговыми партнерами в дополнение к уже имеющимся соглашениям. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова на открытии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"В активе ЕАЭС - шесть крупных международных торговых договоров: с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией, два с Китаем. Прорабатываются аналогичные договоренности с Египтом и Израилем, готовится запуск переговоров с Индией. Обсуждается возможность запуска новых переговорных треков с перспективными торговыми партнерами", - сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что для повышения выгоды от процесса регионализации интеграционным объединениям важно развивать связи с другими экономическими блоками. "В этой связи приветствуем развивающееся сотрудничество между ЕАЭС и Андским сообществом, АСЕАН, Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), Тихоокеанским альянсом, Африканским союзом, другими интеграционными объединениями", - отметил глава российского МИД.

Министр напомнил, что в ЕАЭС налажено сотрудничество по линии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с рядом других стран региона и интеграционных объединений. Также осуществляются "по большей части технические" контакты между ЕЭК и Еврокомиссией. "ЕАЭС готов к приданию этим пока техническим контактам более системного и содержательного характера", - указал Лавров.

Показатели ВВП

Показатели роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2021 году превысят прошлогодние значения, заявил Лавров.

"Союз выдержал испытание на прочность в условиях пандемии коронавирусной инфекции, продемонстрировав, что включенность в интеграционные процессы позволяет гораздо эффективнее решать задачу поддержания экономической устойчивости при чрезвычайных обстоятельствах, в том числе неэкономического характера, - сказал он. - Подтверждением тому служат последние статистические данные международных организаций. Уже в текущем году ожидается, что показатели роста реального валового внутреннего продукта по всем странам ЕАЭС будут лучше прошлогодних".

По словам Лаврова, значимой движущей силой в обеспечении устойчивого и инклюзивного экономического роста для РФ является региональная интеграция, в первую очередь в рамках ЕАЭС, одной из основных его целей является создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения. "И мы с удовлетворением наблюдаем ускорение темпов достижения целей устойчивого развития (ЦУР) странами ЕАЭС в областях, отнесенных к сфере компетенции наднациональных органов Союза", - подчеркнул министр.

"Общий рынок и его "четыре свободы" - движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы - предоставляют странам - членам ЕАЭС неоспоримые конкурентные преимущества на пути к достижению таких ЦУР, как полное искоренение нищеты, обеспечение продовольственной безопасности, устойчивый экономический рост и всеохватная индустриализация", - добавил Лавров.

ЕАЭС, как указал глава МИД РФ, уже завершил этап становления в качестве эффективной международной организации региональной экономической интеграции и перешел в стадию раскрытия своего потенциала как ключевого инструмента обеспечения устойчивого экономического развития, налаживания кооперационных связей, усиления конкурентоспособности стран Союза и продвижения их экономических интересов на международной арене.