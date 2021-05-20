S7 запустит рейсы из регионов РФ на Кипр в середине июня

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 в середине июня запустит грузопассажирские рейсы из Краснодара, Самары, Екатеринбурга и Казани в Ларнаку (Кипр). Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"S7 Airlines[ .....] открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы в Ларнаку сразу из четырех российских городов (Краснодар - с 16 июня, Самара - с 17 июня, Екатеринбург - с 17 июня и Казань - с 18 июня)", - отмечается в сообщении.

Ранее S7 уже запустила полеты в Ларнаку и Пафос из Москвы и рейсы Ларнака-Новосибирск.

На данный момент авиасообщение между РФ и Кипром приостановлено на фоне пандемии. Вместе с тем авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут купить только определенные группы граждан. При этом на грузопассажирский рейсах запрещено перевозить туристические группы.

В случае с Кипром въехать в страну могут все россияне с отрицательным ПЦР-тестом, а также все, кто вакцинирован.