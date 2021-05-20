В "Газпроме" заявили, что четко выполняет контракт по транзиту газа через Украину

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Газпром" полностью выполняет все условия контракта по транзиту газа через Украину. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

"Существует контракт - действующий, по которому всем известны объемы, которые поставляются ежегодно и которые с нашей стороны четко выполняются", - сказала она.

Ранее в мае глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что экономика Украины потеряет $5-6 млрд в год в случае запуска "Северного потока - 2". По его словам, в том числе Украина потеряет $1,5 млрд в случае прекращения Россией транзита газа.