Международные резервы России за неделю выросли на $3,3 млрд

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 14 мая 2021 года выросли на 0,6% (или на $3,3 млрд) по сравнению с показателем на 7 мая и составили $593,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли преимущественно из-за положительной переоценки, пояснил регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.