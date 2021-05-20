Facebook и Instagram могут обязать открыть отдельные филиалы в России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Каждая крупная IT-компания, имеющая отдельное юридическое лицо, должна будет открыть в России свой филиал или представительство вне зависимости от ее принадлежности другой компании. Об этом в четверг заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, говоря о законопроекте, регулирующем работу IT-гигантов в РФ.

"Если компании самостоятельные, разные юридические лица, то каждая из них будет иметь свое собственное представительство или свой филиал. Instagram свой, Facebook свой", - сказал Хинштейн. Instagram с 2012 года принадлежит Facebook.

По словам депутата, основным критерием является степень самостоятельности и наличие собственной аудитории. "Тут вопрос не в дочке, тут вопрос в том, что каждая из них - самостоятельная сущность и самостоятельное юрлицо", - пояснил парламентарий. "То есть мы здесь идем не от юридической формы, кто кого учредил, а идем от сущности и количества пользователей", - добавил он.