Эксперт заявил об острой конкуренции IT-компаний России за аудиторию

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские IT-компании находятся в острой конкуренции с зарубежными интернет-гигантами за аудиторию, государству необходимо продолжать тренд на поддержку развития отрасли. Об этом на Российском интернет-форуме сказал заместитель гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти USM Holdings, экс-руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

"97,5 млн населения нашей страны каждый день заходит в интернет - это люди с огромным разбросом предпочтений. Такое разнообразие и дает основу, чтобы бизнес в российском сегменте интернета существовал, развивался и находил свою нишу. Мы прошли достойно 2020 год и российскому сегменту интернета есть чем гордиться. Результаты в цифрах это подтверждают, но это неустойчивая позиция, потому что в борьбе за аудиторию мы находимся в острой конкуренции с международными IT гигантами", - сказал он во время аналитической панели "Рунет сегодня. Цифры и тренды".

Сеславинский также отметил, что IT-индустрия в целом работает "фантастически". "Вопрос в том, чтобы консолидировать усилия для создания в индустрии равных экономических условий существования российских компаний на ряду с международными", - отметил он.

Во время главной GR-панели РИФ "Рунет: тренды и перспективы" Сеславинский добавил, что важно сохранить тренд на реализацию стимулирующих мер поддержки развития IT-отрасли. Также необходимо выработать конфигурацию, чтобы избежать двойных стандартов для российских и международных IT-компаний. По его словам, российские IT-компании, находясь в нашем правовом поле и налоговом режиме, несут еще и дополнительные нагрузки, связанные, например, с выполнением требований по безопасности, удалением противоправного контента и в целом с четким выполнением российского законодательства. "Фактура фактически двойных стандартов существует. Я не к тому, что нужно навалиться всем миром и устроить плохую жизнь для международных IT-компаний, но о своих компаниях нужно заботиться на регулярной основе", - пояснил он.

О мерах поддержки IT-отрасли

В середине марта во время встречи с представителями отрасли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что на тот момент во второй пакет мер поддержки IT-отрасли предлагалось включить 64 меры. По словам Чернышенко, в список включены предложения, выравнивающие условия международной конкуренции, и меры, способствующие комплексной поддержке отечественных разработчиков за счет регулирования спроса на российские IT-решения.

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%.

Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.