Аппарат Титова предложил применить искусственный интеллект в "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова предложил автоматизировать "регуляторную гильотину" при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщается в материалах к ежегодному докладу Титова президенту России Владимиру Путину.

"Российские нормативно-правовые акты сохраняют сложную юридическую технику и используют немашиночитаемые конструкции, неприемлемые для цифрового анализа. В ходе "регуляторной гильотины" пересматривается множество нормативных актов, написанных в разные эпохи, и нужно переводить всю нормативную базу в машиночитаемый вид", - отмечается в материалах к докладу, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Под машиночитаемым законодательством в докладе понимается "создание нормативных актов на основе специального юридического метаязыка", то есть перевод привычных текстов в машинный код с помощью искусственного интеллекта.

"Это означает, что нормативные акты из смежных областей будут написаны в единой логике и с единым терминологическим словарем. Исчезнет большое количество ляпов и казусов. Законы и постановления будут выглядеть, условно говоря, как статьи из "Википедии", только с более жестким подходом к единству терминологии. В результате искусственный интеллект будет способен автоматически отслеживать нестыковки и противоречия в нормативных актах. Законопроекты, условно говоря, будут сами себя проверять", - прокомментировал предложение общественный омбудсмен по цифровой экономике Илия Димитров.

Помимо этого, как указывается в материалах к докладу, сократятся издержки бизнеса за счет экономии трудозатрат на составление и проверку хозяйственных договоров. За счет частичной автоматизации разгрузится судебная система, функция юристов "по распутыванию плохо написанных правил" утратит актуальность. Большинство нарушений законодательства, договоров, внутрикорпоративных и других норм "станут технически невозможными: неблагоприятные действия будут автоматически блокироваться благодаря технологиям".

"А отношения бизнеса и государства будут основаны на передаче в программную среду госорганов необходимых оцифрованных данных, с их последующим анализом, проверкой на соответствие закону (запросы в машиночитаемые нормативные базы), принятием решения и его автоматическим исполнением", - добавил Димитров.

О "гильотине"

С 1 января 2021 года в России заработала "регуляторная гильотина" - реформа контрольно-надзорной деятельности. К этому дню проведена инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись. Как сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные, либо дублирующие. Это порядка 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 8,8 тыс. документов времен СССР.

Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".