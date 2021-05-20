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Google летом откроет свой первый розничный магазин

Первый Google Store будет находиться в Нью-Йорке
© AP Photo/Ng Han Guan

ТАСС, 20 мая. Компания Google летом откроет первый магазин для розничной торговли своей продукцией, он будет находиться в Нью-Йорке. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном в четверг.

"Новый Google Store в [районе] Челси станет местом, где покупатели смогут по достоинству оценить наше оборудование и услуги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в магазине будет представлен широкий ассортимент продукции Google, включая смартфоны Pixel, дисплеи Nest, устройства Fitbit, электронные книги Pixelbook. Также покупатели смогут совершать онлайн-покупки и забирать товар в Google Store.

"Мы с нетерпением ждем встречи с нашими клиентами и их отзывы о магазине, чтобы мы могли продолжать исследовать и экспериментировать с возможностями физических торговых площадок и опираться на полученный опыт", - указано в пресс-релизе компании.

Google специализируется на проектах и услугах в интернете и в настоящее время является дочерней компанией холдинга Alphabet Inc.

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