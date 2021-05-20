"Почта России" в четыре раза увеличит вложения в отечественный софт к 2030 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Почта России" планирует в четыре раза увеличить вложения в российские IT-технологии к 2030 году по сравнению с показателями 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"К 2030 году "Почта России" в четыре раза увеличит вложения в российские IT-решения по сравнению с показателем 2019 года, а также к 2024 году увеличит до 70% долю расходов на закупку отечественного программного обеспечения. Такие показатели эффективности будут заложены в стратегию цифровой трансформации "Почта России". Документ будет создан согласно решению совета директоров компании, заседание которого прошло 17 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора "Почты России" Максима Акимова, компания готова обеспечивать спрос на качественную и конкурентоспособную отечественную IT-продукцию. "Мы видим себя в роли квалифицированного заказчика. Мы уверены, что именно спрос и высочайшие требования к качеству поставляемых решений являются наиболее действенным механизмом развития отрасли: научных, инженерных компетенций, производственных мощностей", - цитирует пресс-служба его слова.

В 2019 году расходы компании на отечественное программное обеспечение достигли 2,1 млрд рублей, что составило около 60% от общих расходов на софт.

В 2020 году "Почта России" совершила самую большую в корпоративном секторе закупку оборудования для центров обработки данных отечественного производства на сумму 1,8 млрд рублей. Речь идет о российском оборудовании производства компаний "Аквариус" и Yadro, необходимом для развития дата-центра "Почты России". Также компания закупила у "Элтекс" для отделений почтовой связи сетевое оборудование, обеспечивающее стабильную работу корпоративной сети передачи данных.

На внедрение и поддержку 1С в период с 2010 года по 2020 год "Почта России" вложила около 5 млрд рублей, и до 2025 года компания намерена вложить в развитие комплекса информационных систем 1С еще 3,5 млрд рублей. Также почтовый оператор является одним из крупнейших корпоративных пользователей пакета отечественных офисных приложений для корпоративных коммуникаций "МойОфис". Для обеспечения информационной безопасности уже сейчас используются преимущественно отечественные решения (более 70%). В частности, на всех рабочих компьютерах сотрудников установлены продукты "Лаборатории Касперского".