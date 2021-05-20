Создатель Ethereum считает, что влияние Маска на рынок криптовалюты будет слабеть

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Высказывания и действия главы компании Tesla и SpaceX Илона Маска в дальнейшем не будут иметь такого влияния на рынок криптовалюты, как в настоящее время. Такое мнение выразил в четверг в интервью телеканалу CNN создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.

"Публикации Илона Маска в Twitter - это то, с чем рынок криптовалюты столкнулся впервые лишь в прошлом или нынешнем году. Я считаю, что такая реакция рынка с некоторой долей безрассудства вполне естественна, но думаю, что рынок научится с этим справляться. Маск не будет иметь такого влияния вечно", - указал Бутерин.

Маск ранее написал в Twitter, что Tesla перестанет принимать биткойн в качестве платы за свои автомобили. В тот же день, по данным телеканала CNBC, капитализация рынка криптовалюты сократилась на $365 млрд.

По мнению Бутерина, увлечение Маска криптовалютой Dogecoin можно объяснить "простым человеческим интересом". "Состояние более чем в $100 млрд и руководство компаниями Tesla и SpaceX не отменяет того факта, что он - обычный человек, а людям нравится криптовалюта с изображением собаки", - сказал он.

Маск неоднократно положительно отзывался о Dogecoin в Twitter. В начале апреля он пообещал "отправить Dogecoin на Луну", а в мае пояснил, что SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному этой криптовалютой. Каждый раз после подобных заявлений ее курс существенно повышался.

Бутерин, которому сейчас 27 лет, родился в Коломне, впоследствии с семьей переехал в Канаду. В начале текущего месяца журнал Forbes назвал его самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Но 19 мая, по информации журнала, из-за обвала рынка криптовалюты он потерял этот статус.