"Газпром нефть" планирует увеличить переработку нефти до 39,5 млн тонн

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Объем переработки нефти в 2021 году на НПЗ "Газпром нефти" в России может вырасти до 39,5 млн тонн, что выше как уровня 2020 года, так и 2019 года. Об этом сказал директор дирекции переработки нефти и газа "Газпром нефти" Михаил Антонов на конференции "Argus Рынок нефтепродуктов 2021. СНГ и глобальные рынки".

"С учетом запроса рынка в 2020 году мы незначительно снизили объемы нефтепереработки. В 2021 году планируем выход на уровень больше, чем в 2019 году, ориентируясь на 39,5 млн тонн по году", - заметил он.

Антонов во время своего доклада также рассказал, каким образом переработка компании сохранила свою эффективность в условиях пандемии и падения спроса на топливо во всем мире.

"Прошлый год был непростым с точки зрения волатильности рынка. Все мы почувствовали это, прежде всего, по рынку керосина. Но модернизация НПЗ и внедрение цифровых систем управления дали нам действенные инструменты для эффективной работы и сохранения маржинальности процесса в этих условиях", - рассказал он.

Антонов заметил, что цифровое управление дает бизнесу нужную скорость и гибкость управления процессами, позволяет оперировать короткими циклами. В 2020 году используемая компанией система постоянно оценивала состояние рынка и технологические возможности НПЗ, предлагая оптимальные решения.

"Если любой из параметров меняется, то происходит перерасчет материального баланса и идет команда на изменение выпуска продукта. Так мы смогли оперативно сбалансировать корзину за счет перевода части керосиновых объемов в дизель и бензин, отреагировав на запрос потребителей о большем объеме автомобильного топлива", - сообщил он.