Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 2 копейки

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 10 по 16 мая 2021 года выросли на 2 копейки и составили 47,71 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 2 копейки - до 45,03 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 1 копейку - до 48,63 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 стала выше на 2 коп. - до 55,28 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 2 копейки - до 49,57 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 24 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Красноярске - на 0,6% и Салехарде - на 0,5%. Снижение цен наблюдалось в трех регионах РФ, более всего бензин подешевел в Симферополе - на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,29 до 45,8 рубля, марки Аи-95 - от 48,6 до 51,99 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 58,19 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,6 до 45,59 рубля, марки Аи-95 - от 47,2 до 49,98 рубля, марки Аи-98 - от 55,4 до 57,66 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 10 по 16 мая снизился на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 767,6 тыс. тонн. Производство дизельного топлива сократилось на 5,5% и составило 1,4524 млн тонн.