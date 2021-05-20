Россия в январе - марте уступила США первое место по объемам добычи нефти

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия в январе - марте 2021 года уступила США первое место по добыче нефти, свидетельствуют данные Росстата.

Так, в январе текущего года РФ добывала 10,17 млн баррелей в сутки (б/с) против 11,06 б/с в США за тот же период. В феврале российская добыча снизилась до 9,74 млн б/ с против 9,86 млн б/с в США. В марте Россия нарастила объемы добычи до 10,18 млн б/с, однако США также увеличили добычу - до 10,97 б/с.

При этом РФ уверенно опередила по показателям добычи Саудовскую Аравию. Эр-Рияд добывал в январе 2021 года 9,08 млн б/с, в феврале - 8,15 млн б/с, в марте - 8,14 млн б/с.

Всего за I квартал Россия добыла 124,9 млн тонн нефти, что на 11% ниже аналогичного показателя прошлого года. Экспорт российской нефти снизился на 19,8%, до 50,8 млн тонн. Доля экспорта нефти в добыче РФ составила 40,7%.