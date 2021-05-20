Промышленные производители России за апрель повысили цены на свои товары на 2,7%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в апреле 2021 года, по предварительным данным, выросли на 2,7% к марту, говорится в сообщении Росстата.

По данным статистики, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на никелевые концентраты - на 43,8%, свинцово-цинковые руды - на 31,4%, горючий природный газ - на 16,6%, железорудный доменный агломерат - на 16,3%, природные алмазы - на 13,2%, сурьмяные концентраты - на 11%, железорудные окатыши - на 10,2%. При этом цены на янтарь снизились на 31,1%, ангидрит - на 13,6, природный графит - на 13,1%.

В металлургическом производстве выросли цены на сортовой прокат и катанку из нержавеющей стали - на 21,6%, ферромолибден - на 20,3%, стальные трубы наружным диаметром не более 406,4 мм - на 15%, металлы платиновой группы - на 14%, ферросицилий - на 11,4%. Вместе с тем отмечено снижение цен на необработанный свинец - на 13,1%, цинковые прутки, профили и проволоку, а также цинковые плиты, листы, полосы, ленту и фольгу - на 11,6%.

Кроме того, существенно выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: битумы нефтяные строительные, кровельные и дорожные - на 47,4%, 38,4% и 31,8% соответственно, сжиженные пропан и бутан - на 25,1%, судовое топливо - на 17,8%, стабильный газовый конденсат - на 15,6%, индустриальные масла - на 14,6%, топочный мазут - на 15,5%, изделия из хрома - на 11,9%.