Эксперт: нулевая пошлина на ввоз электромобилей поспособствует развитию их рынка в РФ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сохранение нулевой пошлины на ввоз электромобилей в Россию будет способствовать развитию внутреннего рынка. Об этом ТАСС сообщил руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Амирагян.

"В ситуации отсутствия производства электромобилей на территории стран ЕАЭС и перспектив его развития в ближайшие несколько лет представляется, что сохранение нулевой ввозной пошлины на электромобили является обоснованным и создаст условия для роста внутреннего рынка в России", - отметил Александр Амирагян. По его словам, это позволит частично загрузить создаваемую зарядную инфраструктуру и подготовить потенциального потребителя к массовому развитию рынка в более отдаленной перспективе.

По мнению эксперта, в случае непродления действия нулевой ставки и возврата 15-процентной пошлины рынок электромобилей в России может среагировать сокращением продаж, а выбор покупателей сместится в пользу поддержанных машин. "Задуматься об отказе от нулевых ставок и возврате к 15-процентной или иной пошлине необходимо в рамках реализации промышленной политики и при появлении внутренних производителей", - считает он.

По данным "Автостата", парк электромобилей в России на начало года составил около 10,8 тыс. штук, что на 71% выше уровня начала 2020 года. Лидер в структуре парка электромобилей - Nissan Leaf, на который приходится 83% парка. Объем рынка электромобилей в России в 2020 году вырос на 63% к 2019 году - до 6 тыс. шт., из которых 88% составили электромобили с пробегом, 12% - новые электромобили. В 2020 году рынок новых электромобилей вырос на 95% - до 0,7 тыс. шт. (лидер - Tesla), а рынок электромобилей с пробегом - на 60% до 5,3 тыс. (абсолютный лидер - Nissan Leaf).

По оценке экспертов "Автостата", рынок электрокаров стал активно расти именно с середины 2020 года после отмены в мае 2020 года ввозных пошлин, показав увеличение доли новых до 25%. Так, в первом квартале 2021 года продано 1273 подержанных и 307 новых электромобилей, что на 46% и в шесть раз больше соответственно, чем январе - марте прошлого года. Впрочем, лидерами продаж среди новых стали премиальные Porsche Taycan (135 штук) и Audi e-tron (62 штуки).

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) не будет продлевать льготы на ввоз электромобилей и намерена с 2022 года ввести пошлину на импорт такого транспорта в размере 15%.