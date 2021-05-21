Налоговые поступления от туризма в экономику Крыма в 2020 году превысили 3,8 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет Крыма от сферы туризма в прошлом году превысили 3,8 млрд рублей. Сфера туризма и смежные отрасли приносят 25% от всех налоговых поступлений в экономику региона, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов, выступая с отчетом о деятельности Совета министров Крыма в 2020 году.

"Прямые доходы от отрасли в общей сумме налогов составили 7,8% против 7,5% в 2019 году. По экспертной оценке налоговой службы, сфера туризма дает мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений от смежных отраслей в объеме 25%", - сказал Аксенов.

Он отметил, что несмотря на поздний старт курортного сезона, в Крыму по итогам 2020 года отдохнуло более 6,3 млн туристов. При этом количество отдыхающих в сентябре выросло на 40%, в октябре - более чем на треть, в ноябре - на 10%, сказал глава республики.

По словам Аксенова, средняя загрузка объектов размещения в июле-августе составила более 80%, по ряду объектов - более 95%.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В этом году, как прогнозируется, он примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток в Крым, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.