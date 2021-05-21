Аксенов предложил создать в Керчи научно-производственный центр для нужд Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил создать в Керчи научно-производственный центр, который будет работать в интересах Минобороны.

"В правительство Российской Федерации внесен ряд предложений, которые в случае их принятия будут способствовать улучшению ситуации [с загрузкой производственных мощностей в Крыму]. Во-первых, это создание научно-производственного подразделения Вооруженных сил в Керчи для решения задач в интересах министерства обороны", - сказал Аксенов в пятницу, выступая с отчетом о детяльности по итогам 2020 года перед Госсоветом Крыма.

Он уточнил, что на керченском заводе "Залив" уже реализуются проекты для ВМС. Летом 2020 года были заложены два универсальных десантных корабля "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", в январе 2021-го спущен на воду патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

По его словам, в целом предприятия оборонно-промышленного комплекса Крыма выполняют государственные контракты на сумму более 26 млрд рублей. Из них в рамках гособоронзаказа - на сумму более 25 млрд. Однако загрузка производственных мощностей пока остается недостаточной - по предприятиям ОПК она порядка 62%. Сейчас это "одна из ключевых проблем отрасли", и, по мнению Аксенова, создание научно-производственного подразделения поможет в ее решении.

Кроме того, он предложил определить судостроительный завод "Море" единственным исполнителем по серийному строительству гражданских судов по госпрограмме "Развитие транспортной системы". "А также по федеральным проектам "Северный морской путь" и "Морские порты России" (предполагается строительство пяти буксирно-спасательных судов до 2024 года и четырех ледоколов). "Этот вопрос прорабатывается", - отметил глава Крыма.

Он добавил, что крымские власти предложили определить завод "Фиолент" в качестве серийного изготовителя и поставщика комплексных систем управления технических средств "Фауна 22800М" для малого ракетного корабля проекта 22800, строительство которого запланировано на Амурском судостроительном заводе.