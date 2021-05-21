В Москве реорганизуют территорию бывшей промзоны Чертаново в "Индустриальные кварталы"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Часть территории бывшей промышленной зоны Чертаново в Москве площадью 8,5 га будет реорганизована по проекту "Индустриальные кварталы". Ожидаемый объем инвестиций составит 5,4 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Площадь участка в бывшей промзоне Чертаново составляет 8,56 га. Здесь планируется возвести высокотехнологичные и экологичные производства, технопарк, здания общественно-делового назначения, также появится соответствующая инфраструктура. Реализация этого проекта позволит городу получить более 4,6 тыс. рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составит 5,4 млрд рублей, а бюджетный эффект - 1,7 млрд рублей в год", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, реализация проекта займет девять лет.

"Суммарная площадь промышленной застройки превысит 120 тыс. кв. м, помещения для научной деятельности, например, лаборатории, исследовательские институты займут более 17 тыс. кв. м, административно-бытовые и прочие помещения - более 33 тыс. кв. м. Срок реализации проекта - 9 лет", - отметил глава департамента.

Ранее были приняты еще семь проектов решений о комплексном развитии территории (КРТ) бывших промзон "Грайвороново", "Зюзино", "Каширское шоссе", "Бескудниково", "Кунцево", "Коровино" и "Теплый Стан". Планируемые инвестиции в редевелопмент семи индустриальных кварталов составят более 460 млрд рублей, бюджетный эффект - почти 30 млрд рублей в год. Благодаря реализации этих проектов город получит около 18 тыс. рабочих мест.

Комплексное развитие территорий позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. В общей сложности реализация подобных проектов позволит городу получить около 500 тыс. рабочих мест и 3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 трлн рублей.