Крым нарастил в 2020 году экспорт почти в шесть раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Крымские предприятия в 2020 году увеличили экспорт продукции почти в шесть раз, его объемы превысили $31 млн, сообщил глава региона Сергей Аксенов в пятницу, выступая с отчетом о деятельности Совета министров.

"[В 2020 году] почти в шесть раз [в 5,8] возросли экспортные операции со странами дальнего зарубежья, в первую очередь с Индией и Китаем. Доля экспорта с этими странами составила соответственно 9% и почти 13% от общего объема. Это к вопросу о так называемой международной изоляции Крыма, о которой любят кричать на всех перекрестках враги России", - сказал Аксенов.

По его данным, общий объем отгруженных товаров собственного производства за 2020 год вырос на 14,5% и составил около 170 млрд рублей. Оборот организаций по итогам коммерческой деятельности увеличился на 11% и составил более 706 млрд рублей. Грузооборот в целом увеличился на 40%.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона на международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.