Крым улучшил свою позицию в рейтинге инвестклимата регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Крым повысил свою позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата на 18 пунктов, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов, выступая перед Госсоветом региона с отчетом о деятельности Совмина в 2020 году.

"В 2020 году Республика Крым повысила свою позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата на 18 пунктов, поднявшись с 61 на 43 место. Кроме того, наша республика заняла 44 место по уровню развития государственно-частного партнерства, поднявшись на 21 позицию", - сказал Аксенов.

По его словам, "это результат проведенной органами власти работы, в том числе по формированию единого и понятного для всех правового поля". "В частности, принято постановление Совета министров, целью которого является организация системы учета свободных земельных участков, инфраструктурных площадей и объектов, потенциально пригодных для реализации инвестиционных проектов. Усилен блок мониторинга и сопровождения проектов для контроля их реализации и исключения простоя государственного имущества и земли. Усовершенствована методика расчета обязательств инвестора с учетом особенностей отрасли. Успешно завершено внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата", - рассказал он.

Аксенов добавил, что в Крыму действует инвестиционный портал, который позволяет в удаленном доступе получать информацию о регионе, а также может использоваться для поиска инвестиционных площадок и рассмотрения инвестиционных предложений. "Действует "Корпорация развития Республики Крым" - специализированная организация по работе с инвесторами. В ее задачи входит консультационная поддержка инвесторов, сопровождение проектов, предоставление услуг, связанных с подготовкой и реализацией проектов, подбор земельных площадок и объектов имущества и так далее", - сообщил он.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, отметил Аксенов, за год заключено 33 инвестиционных соглашения. "Это больше, чем в прошлом [2019] году. По состоянию на 1 января действует 199 инвестиционных соглашений с заявленным объемом инвестиций более 153 млрд рублей (153,3). Более 84 млрд уже вложено. В рамках заявленных проектов планируется создание более 13 тыс. рабочих мест, порядка 7 тыс. уже создано", - сказал глава Крыма.