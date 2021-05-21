Правительство КНР утвердило создание бондовой зоны аэропорта Хайкоу на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 21 мая. /ТАСС/. Государственный совет КНР утвердил создание комплексной бондовой зоны аэропорта города Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщила газета "Хайнань жибао" , расположенная рядом с международным аэропортом Мэйлань территория будет содействовать развитию авиационной отрасли региона.

Площадь бондовой зоны аэропорта Хайкоу составляет 0,44 кв. км. На ее территории реализуют два проекта: комплексную базу технического обслуживания самолетов и базу техобслуживания авиационных двигателей. Новая территория с особым налоговым и таможенным режимом располагается в аэропортной экономической зоне нового района Цзяндун в городе Хайкоу - административном центре провинции.

Бондовая зона - это территория с особым таможенным статусом, которая используется для накопления, хранения и распределения товаров. Ее характерной особенностью является возможность не платить налоги и таможенные пошлины до момента приобретения товаров покупателем.

Новая территория у аэропорта Мэйлань - это третья подобная зона на Хайнане. Ранее в провинции были созданы бондовая зона порта Янпу и комплексная бондовая зона города Хайкоу. Они способствуют развитию коммерции и притоку инвестиций в свободный торговый порт Хайнаня.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Правительство КНР намеревается превратить весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.