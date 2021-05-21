Улан-Удэнский авиационный завод поставит 10 вертолетов компании "КрасАвиа"

УЛАН-УДЭ, 21 мая. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") поставит 10 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ка-62 компании "КрасАвиа". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба авиазавода.

"В рамках международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 холдинг "Вертолеты России" и авиакомпания "КрасАвиа" подписали соглашение о намерениях на поставку 10 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ка-62. Первые два вертолета будут поставлены У-УАЗ до конца текущего года. Все машины будут переданы поэтапно до 2027 года", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "КрасАвиа" эксплуатирует вертолеты Ми-8Т/ АМТ/МТВ и самолеты различных типов, выполняя социально значимые пассажирские и грузовые перевозки в Красноярском крае. Вертолеты компании также вылетают на санитарные задания, осуществляют вахтовые перевозки, участвуют в тушении пожаров, патрулировании, поисково-спасательных операциях.

"Пополнение парка "КрасАвиа" новыми машинами поможет улучшить транспортную доступность отдаленных районов в одном из крупнейших регионов России, особенно на Крайнем Севере, - приводит пресс-служба слова гендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского. - "КрасАвиа" станет одним из первых эксплуатантов вертолета Ка-62".

О вертолетах

Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,8 т и способен перевозить 15 пассажиров. Для багажа предусмотрен специальный отсек в хвостовой части фюзеляжа, имеется также возможность перевозки грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Предусмотрена установка медицинского оборудования для выполнения санзаданий. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% массы воздушного судна.

"Еще одна отличительная черта Ка-62 - одновинтовая схема с рулевым винтом в кольцевом канале хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России. Вертолет оснащен современной авионикой, позволяющей выполнять полеты в сложных условиях", - уточнили в пресс-службе У-УАЗ.

Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 - многоцелевые вертолеты, предназначенные для решения широкого круга задач: для перевозки пассажиров и грузов, транспортировки крупногабаритных грузов на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших.

Улан-Удэнский авиационный завод производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов. Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется более чем в 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании. Количество произведенных на У-УАЗ единиц авиатехники приближается к 10 тыс.