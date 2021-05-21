Первый в России центр разведения овец оксфорд-даун создадут в Карелии в 2023 году

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый в России центр разведения овец мясной породы оксфорд-даун появится в Республике Карелия в 2023 году. Он позволит развить данную отрасль сельского хозяйства в регионе, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на презентации экономического и инвестиционного потенциала республики в рамках дней региона в Москве.

"Мы сейчас реализуем первый в России проект по созданию хозяйства мясного овцеводства. У нас, надеемся, через два года появится центр разведения известной породы оксфорд-даун, на которую сейчас очередь многих хозяйств России, потому что другого такого сегодня хозяйства нет", - сказал он.

По словам руководителя региона, создание такого центра на территории республики увеличит экономическую и инвестиционную привлекательность Карелии.

Первая ферма по разведению овец мясной породы оксфорд-даун на 1 000 голов была построена в Лахденпохском районе в 2020 году. "В условиях нашей республики овцеводство может быть прибыльным. Это возможность дополнительного заработка и жителям наших отдаленных сел и деревень", - сообщил Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в августе прошлого года.

Дни Карелии в Москве проходят 20 и 21 мая. На площадке торгово-промышленной палаты РФ представлены инвестиционный, экономический и туристический потенциалы республики, на Старом Арбате открылась фотовыставка достопримечательностей Карелии, а в Международном Дому музыки прошел концерт творческих коллективов региона. На площадках города также обсудят общие для Москвы и Карелии темы, в том числе развитие туризма. В программе также презентация продукции карельских камнеобрабатываюших предприятий.