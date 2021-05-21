Власти Ростовской области сообщили, что недогруз проходящих по Дону судов достигает 40%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая./ТАСС/. Суда, идущие по Дону, на некоторых участках реки вынуждены идти с недогрузом до 40% из-за маловодья, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он отметил, что в среднем на некоторых участках Дона недогруженность судов составляет 20-25%.

"Объем перевозок грузов напрямую связан с водностью. Из-за недостаточных глубин на некоторых судоходных участках суда вынуждены идти недогруженными на 20-25%, а в наиболее маловодные воды - до 40%. В границах Азово-Донского бассейна общий объем грузооборота за 2016-2019 годы составлял ежегодно в среднем 10 млн тонн, навигация 2020-го года в аномально маловодный год, поэтому произошло резкое снижение грузооборота до 7,5 млн тонн", - сказал глава региона.

По словам Голубева, эту проблему способен решить Багаевский гидроузел, строительство которого началось. "Его ввод позволит обеспечить сокращение объема навигационных пропусков из Цимлянского водохранилища и даст экономию водных ресурсов от 3 до 4, 5 млн кубических километров в год. Тем самым будет обеспечен прогнозируемый рост объема перевозок до 18 млн тонн", - отметил губернатор.

Международные порты в Ростовской области

Как сообщил Голубев, водный путь по реке Дон играет ключевую роль в обеспечении международных перевозок водным транспортом. "Это самый загруженный участок единой глубоководной системы Европейской части России, он обеспечивает выход к пяти морям. По реке ежегодно проходят 6 тыс. судов. В Ростовской области три международных порта - Ростовский, Азовский и Таганрожский, которые работают в режиме круглосуточной навигации", - резюмировал глава региона.

С 2007 года в бассейне реки Дон наблюдается маловодье, значительно сказавшееся на наполненности Цимлянского водохранилища, уровень воды в водоеме был охарактеризован как "рекордно низкий". Также проблемы экосистемы реки Дон повлияли на транспортную и сельскохозяйственную отрасли Ростовской области. По словам первого заместителя главы региона Виктора Гончарова, по инициативе региональных властей на уровне правительства РФ ведется проработка вопроса о создании государственной программы оздоровления реки. Как сообщил сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин, экологическое состояние водной системы Дона представляет угрозу качеству жизни людей, экономике и природе Придонья.