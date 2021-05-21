Чернышенко рассказал, сколько россияне тратят на поездки за рубеж каждый год

МОСКВА, 21 мая./ТАСС/. Каждый год россияне тратят на поездки за рубеж $35 млрд только по путевкам. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе просветительского марафона "Новое Знание", который проходит с 20 по 22 мая в России.

"Каждый год наши туристы вывозят за рубеж 35 миллиардов долларов только по путевкам, а еще плюсом сколько там оставляют <...> Наша задача сделать так, чтобы нашим туристам было интересней путешествовать по нашей стране и оставлять деньги на наших курортах. Но для этого надо всем постараться создать инфраструктуру, этим и занимается нацпроект "Туризм", - отметил Чернышенко.

Он также добавил, что в национальном проекте есть инструменты, которые позволяют увеличить внутренние перелеты и мобильность населения. "У нас прекрасная страна, богатейшая на прекрасные места. Мы работаем по нескольким направлениям. Спасибо президенту, был принят национальный проект "Туризм". В нем есть инструменты, которые позволяют увеличить внутренние перелеты и мобильность населения", - пояснил вице-премьер.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году.

О марафоне "Новое Знание"

Общество "Знание" проводит в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде трехдневный марафон "Новое Знание". Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата".

Общество "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.