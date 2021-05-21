"Камаз" планирует вложить 4.5 млрд рублей в два проекта в Башкортостане

УФА, 21 мая. /ТАСС/. "Камаз" планирует модернизировать производство автобусов на предприятии "Нефаз" в Башкирии, также создать технопарк в Туймазах, направив на эти проекты 4,5 млрд рублей, сообщила пресс-служюа правительства республики в пятницу.

"На модернизации автобусного производства на базе Нефаза путем заключения специального инвестиционного контракта, подразумевающего увеличение производства, хотят направить 4,1 млрд рублей. В г. Туймазы на базе пустующих площадей АО ТЗА планируется создать индустриальный технопарк "Мастер". В новые производства и реконструкцию зданий на более 20 000 кв.м. планируется вложить порядка 400 млн рублей. Проект представило ПАО "Камаз", - говорится в сообщении.

Проекты обсуждались на совещании в полномочном представительстве Башкортостана при президенте РФ, которое провел премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Регион готов предоставить компании льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, и создать все условия бизнеса. "Реализация таких глобальных инвестиционных проектов даст республике новые рабочие места и существенно увеличит налоговые поступления в региональный бюджет. Выбранная нами стратегия по созданию максимально комфортных условий для ведения бизнеса, как вы видите, подтверждает свою эффективность. И яркий пример этому, что в Башкортостан приходят такие крупные инвесторы", - приводятся в сообщении слова Назарова.

Участники совещания рассмотрели несколько вариантов реализации проектов, и договорились, что делегация региона в конце мая посетит завод "Камаза" в Набережных Челнах, добавили в пресс-службе.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Крупнейшими акционерами "Камаза", согласно размещенной на сайте компании информации, являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).