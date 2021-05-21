Аппарат кабмина отчитался о доходах за 2020 год

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Руководство аппарата правительства России отчиталось о доходах за 2020 год, наибольший заработок задекларировал директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики кабмина РФ Денис Молчанов. Как указано в опубликованной в пятницу декларации, его доход составил 56,7 млн рублей.

В документе приведены доходы заместителей руководителя аппарата, директоров всех департаментов правительства, глав секретариатов вице-премьеров, членов Военно-промышленной комиссии, полпредов кабмина в разных органах власти и так далее.

На втором месте по доходам за 2020 год - замруководителя аппарата правительства Ольга Чепурина. Она заработала свыше 38 млн рублей. Полномочный представитель кабмина в Конституционном и Верховном судах РФ Михаил Барщевский отчитался о заработке в почти 34 млн рублей.

Директор департамента пресс-службы и референтуры правительства - пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков задекларировал более 27,6 млн рублей. Как пояснили в кабмине, его совокупный доход за прошлый год сложился из средств от продажи квартиры, заработной платы, а также компенсации за неиспользованный отпуск на предыдущем месте работы.