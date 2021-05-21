Эксперт: объем инвестиций в строительство пяти судов в Карелии составит 12 млрд рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Объем инвестиций в проект строительства пяти судов для предприятий рыбопромышленной сферы Карелий составит 12 млрд рублей. Также по инвестиционным квотам в регионе построят еще два морских судна, сообщил заместитель председателя общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству, председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

"Карелия активно участвует в программах Агентства по рыболовству в части инвестиционных квот. Пять судов строятся сейчас в настоящее время. Общий объем инвестиций - 12 млрд - составляют предприятия республики Карелия", - сказал он на презентации экономического и инвестиционного потенциала региона в рамках дней Республики Карелия в Москве.

Кроме того, как отметил Раковский, по инвестиционным квотам, предоставленным Федеральным агентством по рыболовству в прошлом году, также в регионе появятся два современных судна для предприятий рыбохозяйственной отрасли Кемского, которые будут выходить в Баренцево море.

Дни Карелии в Москве проходят 20 и 21 мая. На площадке торгово-промышленной палаты РФ представлены инвестиционный, экономический и туристический потенциалы республики, на Старом Арбате открылась фотовыставка достопримечательностей Карелии, а в Международном Доме музыки прошел концерт творческих коллективов региона. На площадках города также обсудят общие для Москвы и Карелии темы, в том числе развитие туризма. В программе также презентация продукции карельских камнеобрабатывающих предприятий.