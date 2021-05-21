Банк "Зенит" в I квартале получил 196,8 млн рублей прибыли по МСФО

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Банк "Зенит" в I квартале 2021 года получил 196,8 млн рублей чистой прибыли по МСФО против убытка годом ранее, следует из сообщения кредитной организации.

"Чистая прибыль банка "Зенит" за три месяца 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности составила 196,8 млн рублей против убытка в 221,6 млн рублей за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении.

Размер активов банка достиг 202 млрд рублей. Чистая маржа - 1,4 млрд рублей. Чистый комиссионный доход - 0,5 млрд рублей. Финансовый результат до создания резервов и налога на прибыль составил 0,4 млрд рублей.

"Финансовый результат I квартала говорит о правильности принятой стратегии. Мы нарастили розничный кредитный портфель, а также продолжили развивать цифровой сервис. При этом качество наших активов улучшается за счет сохранения банком консервативной политики в кредитовании. Положительная динамика прибыли дает основания полагать, что банк достигнет плановых значений текущего года", - отметил председатель правления банка Александр Тищенко.

Кредитный портфель банка "Зенит" (до вычета резервов) с января по март вырос на 0,4% и составил 124,1 млрд рублей. Кредитный портфель юридических лиц снизился на 1,5% - до 73,6 млрд рублей, кредитный портфель физических лиц вырос на 3,3% - до 50,5 млрд рублей.

За отчетный период депозиты и остатки на счетах клиентов снизились на 5,7% и составили 151,9 млрд рублей. Средства юридических лиц снизились на 6,8 млрд рублей - до 51 млрд рублей, средства физических лиц - на 2,4 млрд рублей, до 100,9 млрд рублей.

Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 16,8%, норматив достаточности капитала первого уровня - 11,1% (при нормативных значениях 8% и 6% соответственно).