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Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию обсудить строительство завода Tesla

Ведомство сообщило предпринимателю, что в России действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей
Илон Маск EPA-EFE/BRITTA PEDERSEN/POOL
Описание
Илон Маск
© EPA-EFE/BRITTA PEDERSEN/POOL

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минпромторг пригласил Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в России, говорится в аккаунте министерства в Twitter.

"Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе просветительского марафона "Новое знание" глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американская компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Целый ряд регионов России уже публично предложил Маску создать производство на их территории.

Теги
РоссияМаск, Илон
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