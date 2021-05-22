Доходы губернатора Рязанской области в 2020 году увеличились на 110 тыс. рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Доход губернатора Рязанской области Николая Любимова в 2020 году увеличился на 110,3 тыс. рублей и составил 4,419 млн рублей. Соответствующая информация содержится в декларации, опубликованной на сайте правительства области.

В 2020 году губернатор и его супруга по-прежнему пользовались квартирой площадью 205,1 кв. м. В пользовании Любимова и его жены теперь также квартира площадью 127,7 кв. м, нежилое помещение и машиноместо.

Согласно документу, доход супруги главы региона увеличился на 1,92 млн рублей и составил 2,937 млн рублей. Как и в 2019 году, жена Любимова владеет квартирой площадью 92 кв. м, долей в квартире площадью 70,6 кв. м и легковым автомобилем Audi Q7.

Несовершеннолетняя дочь губернатора, которая в 2019 году задекларировала доход в 10 млн рублей, в 2020 году дохода не имела. При этом в собственности ребенка появились квартира площадью 127,7 кв. м, нежилое помещение и машиноместо. В пользовании девочки также значится квартира площадью 205,1 кв. м.