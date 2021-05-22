Владельцев подлежащих отзыву автомобилей оповестят через портал госуслуг

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Росстандарт будет оповещать владельцев автомобилей, попавших под отзывную кампанию, через портал госуслуг. Сервис включен в ведомственную программу цифровой трансформации и планируется к запуску в следующем году, сообщил в интервью "Российской газете" замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

"Далеко не все знают об отзывных кампаниях, у дилеров нет исчерпывающих контактов, поэтому и расширяем способы информирования", - объяснил Кулешов.

В 2020 году Росстандарт согласовал отзыв 647,6 тыс. транспортных средств всех сегментов в рамках 146 программ отзыва. Всего с 2015 года попавших под отзыв автомобилей достигло почти 4 млн.