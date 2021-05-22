Рост стоимости жилья в новостройках на Ставрополье превысил 10% за год

СТАВРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Рост цен на жилье в новостройках на Ставрополье превысил 10% с момента введения льготной ипотеки в апреле 2020 года. На формирование стоимости повлиял высокий спрос на первичном рынке и повышение цены на строительные материалы, сообщил ТАСС и.о. главы краевого Минстроя Валерий Савченко.

"Отмечается рост стоимости жилья, он разный в зависимости от различных показателей, в среднем в пределе от 10% до 20%. После введения льготной ипотеки (в середине апреля 2020 года) в том числе рост и случился. Но здесь все-таки несколько причин - увеличившийся спрос сыграл роль и, безусловно, рост стоимости строительных материалов. Чисто физически вернуться в предыдущие цены мы уже, наверное, не сможем, построить дома за эти деньги на сегодняшний день уже невозможно", - сказал он.

По словам Савченко, долгое время в крае продажа жилья в новостройках шла "на грани себестоимости". В последнее время появился небольшой разрыв между себестоимостью квадратного метра и его ценой на рынке. "Сейчас пока еще не сформирована окончательная себестоимость. С учетом того роста цен, который мы на сегодняшний день имеем, сложно определить стоимость условного квадратного метра. Раньше мы говорили, что по краю это примерно 35 тыс. рублей за квадратный метр в усредненном девятиэтажном доме. На сегодняшний день, думаю, это цифра уже ушла на 40 тыс. рублей, соответственно, и цена продажи должна быть выше", - пояснил представитель министерства.

Спрос на жилье в новостройках в регионе сохраняется. "Пока серьезных падений продаж мы не отмечаем, спрос есть, это, как следствие, обеспечивает дальнейшее строительство на территории края", - отметил Савченко.

По данным Северокавказстата, в январе - марте 2021 года в крае введено 102,5 тыс. кв. м жилья, что в 1,7 раза больше аналогичного периода прошлого года. Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке жилья по итогам первого квартала составила в регионе чуть более 44 тыс. рублей с ростом в 1,3% к предыдущему кварталу. По итогам 2020 года стоимость квадратного метра жилья в регионе увеличилась с 41 105 тыс. рублей в первом квартале до 44 631 тыс. рублей. Наибольший рост стоимости жилья на первичном рынке в 3,6% и 3,5% наблюдался во втором и третьем кварталах 2020 года, тогда как на вторичном рынке во втором квартале 2020 года отмечалось падение стоимости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе представить ему доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье в каждом регионе. Выступая на совещании 8 апреля, глава государства подчеркнул, что в ряде регионов жилье подорожало на 17-30%. Как сообщал глава ФАС Максим Шаскольский, территориальные органы Федеральной антимонопольной службы должны предоставить информацию о проверке до 11 мая. Кроме того, ранее ФАС возбудила дело в отношении металлотрейдеров по признакам картельного сговора на рынке металлопроката. По словам главы ведомства, это тоже вносит вклад в рост стоимости строительства.