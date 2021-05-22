Кабмин утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год и направляет его в Счетную палату РФ, говорится в решениях, опубликованных в субботу на сайте кабмина.

"Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год и направить его в Счетную палату Российской Федерации", - указано в сообщении.

Кроме того, принято решение одобрить проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2020 год" и внести его в Госдуму.

Правительство также утвердило отчеты об исполнении бюджетов за 2020 год трех федеральных фондов - Фонда социального страхования РФ, Пенсионного фонда РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. "Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2020 год, <...> Пенсионного фонда Российской Федерации за 2020 год, <...> Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год <...> и направить его в Счетную палату Российской Федерации", - говорится в решениях, опубликованных в субботу на сайте кабмина.

Кроме того, кабмин одобрил проекты федерального закона об исполнении бюджета этих трех фондов и поручил внести их в Госдуму.