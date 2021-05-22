Глава Курчатовского института считает возможным обострение "энергетического неравенства"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Рост потребления энергии в мире, обусловленный развитием цифровых технологий, обострит "энергетическое неравенство" стран и станет стимулом развития новых методов ее получения, среди которых могут быть биотехнологии. Об этом в субботу на просветительском марафоне "Новое знание" сказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Он также напомнил, что треть производимой на планете энергии сегодня используется только для поддержания такой инфраструктуры, как интернет и сети Wi-Fi. При этом на обработку голосового запроса гаджет тратит количество энергии, достаточное, чтобы вскипятить чайник.

"Цифровизация означает резкое увеличение потребления энергии. Значит, энергетически богатые страны будут успешными, а другие будут либо зависимыми, либо будут исчезать. <…> [Необходимо] создавать те технологии, которые дадут спокойно развиваться", - сказал Ковальчук.

Говоря о поиске новых способов получения энергии, Ковальчук упомянул исследования, которые ведут специалисты Курчатовского института. Ученые разрабатывают методы выработки биоэнергии в процессе метаболизма живых организмов.

"Почему мозг потребляет 10 ватт, а компьютер, который ни на что не годится по сравнению с мозгом - мегаватт? Потому что мы с вами поели, попили и в наших клетках метаболизм работает, он это перерабатывает в энергию, которой хватает, чтобы питать [весь организм]. У нас [в Курчатовском институте работает] целое подразделение биоэнергетики - получения энергии за счет метаболических процессов живых систем", - заключил он.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание". В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Марафон должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата", считают его инициаторы.

Общество "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.