Эксперт ожидает, что массовое внедрение беспилотных машин начнется в 2027-2030 годах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Массовое внедрение беспилотных автомобилей начнется на рубеже 2027-2030 годов, считает главный конструктор инновационных автомобилей "Камаз" Сергей Назаренко. Такое мнение он высказал в субботу на просветительском форуме "Новое знание" в Нижнем Новгороде.

"Видим, что будущее с автономными автомобилями, оно придет рано или поздно. Разными экспертами называются разные сроки, но в целом все сходятся, что рубеж 2027-2030 год - это уже массовое внедрение беспилотных автомобилей", - сказал Назаренко.

По его словам, на рубеже 2024-2025 годов начнется внедрение множества пилотных проектов на различных ограниченных территориях. "Но это уже будет никакая не фантастика, а абсолютно реальные проекты", - добавил конструктор.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.