Орешкин: развитие технологий сократит число бухгалтеров, переводчиков и программистов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Развитие технологий и искусственного интеллекта будет способствовать сокращению количества людей, занятых в профессиях "монотонного умственного труда" - переводчика, бухгалтера и базового программиста, считает помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

"Третья история - это поляризация рынка труда на фоне тех технологических изменений, которые сейчас происходят... Понятно, что активное внедрение технологий того же искусственного интеллекта по всему миру будет очень активно размывать так называемый монотонный умственный труд. Профессии бухгалтера, программиста базового уровня, переводчика - количество людей, занятых в таких профессиях будет серьезно уменьшаться, потому что эти профессии будут активно заменяться искусственным интеллектом", - сказал Орешкин, выступая на марафоне "Новое знание".