Welt: коронавирусный кризис обошелся экономике Германии почти в €300 млрд

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Преодоление последствий пандемии COVID-19 обошлось ФРГ почти в €300 млрд. Об этом сообщила в воскресенье газета Die Welt со ссылкой на расчеты Кёльнского института германской экономики.

"Пройдут годы, прежде чем удастся восполнить потери и сбалансировать структурные отклонения", - заявил изданию глава института Михаэль Хютер.

Только за последние три квартала (с 4-го квартала 2020 года по 2-й квартал нынешнего) расходы по преодолению кризиса составили почти €140 млрд, из этой суммы треть связана с очередным локдауном вследствие второй волны коронавируса.

"Темпы вакцинации растут, и это является важным сигналом для экономики. Несмотря на это, нам не нужно поддаваться иллюзии, будто этот кризис не оставит больше следов", - предупредил Хютер.

В настоящее время в Германии действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер и уже открыли рестораны под открытым небом и отели.