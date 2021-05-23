Аграрии Дагестана планируют собрать рекордный урожай клубники в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 23 мая./ТАСС/. Аграрии в Дагестане планируют собрать в этом 2021 году рекордный урожай клубники - 9 тыс. тонн. Это на 33% больше, чем в 2020 году, сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов.

"По нашей информации, в 2021 году в республике посажено ягодных культур, в частности клубники (земляники садовой), в хозяйствах всех категорий 1 775,3 га, что почти на 500 га больше, чем в 2020 году. Согласно официальной статистике, в прошлом году в республике было произведено около 6 тыс. тонн клубники. В этом году ожидаем рекордный сбор урожая - 9 тыс. тонн, что на 33% больше", - сказал собеседник агентства.

По его словам, традиционно в Дагестане выращиванием клубники занимаются в личных подсобных хозяйствах Дербентского, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов.

"На их долю приходится 90% всей клубники, выращиваемой в регионе. В основном сельхозтоваропроизводители республики предпочитают ранние сорта клубники, и первые посадки осуществляются уже в марте под пленку, чтобы в конце апреля получить первый урожай", - добавил он.

Как рассказал Шарипов, выращивание клубники в открытом грунте практикуется в основном в южных районах Дагестана. "Только в одном Дербентском районе в текущем году посажено клубники на площади 665 га, из них 15 га в ООО "Рукель". Основные сорта, получившие широкое распространение, - это Клери, Джоли, Роксана, Азия, Альба и другие. Если говорить о ремонтантных сортах - это Роксалана, Пандора, Сельва и Королева Елизавета II, Альбион", - заключил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.