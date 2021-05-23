Дворкович полагает, что электротранспорт за 10 лет займет серьезную нишу на рынке в России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Электротранспорт в ближайшие 10 лет сможет стать важнейшим сегментом российского рынка перевозок. Об этом в воскресенье заявил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в эфире телеканала РБК.

"Думаю, что лет за 10 у нас электротранспорт сможет занять серьезную нишу, но начнется все не с легковых автомобилей, именно у нас в стране, а с продвижения темы общественного электротранспорта", - сказал он.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что планирует выделить на программу развития электротранспорта до 2030 года 418 млрд рублей, из которых 153,5 млрд рублей будут выделены из бюджета и внебюджетных фондов.