В Москве пройдет Всероссийская конференция бизнес-омбудсменов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Новый закон о государственном и муниципальном контроле, вопросы таможенного регулирования и маркировки товаров обсудят участники 15-й Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей. Она пройдет 24-25 мая в Центре международной торговли в Москве.

"Конференция традиционно сводит для прямого разговора на одной площадке региональных омбудсменов - представителей интересов бизнеса, и руководителей исполнительных органов власти. На этот раз центральной темой становится предстоящее вступление в силу нового и долгожданного закона о государственном и муниципальном контроле. Надеемся, что он существенно изменит ситуацию с проверками в лучшую сторону", - сказал ТАСС в преддверии конференции уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, на обсуждение темы 24 мая приглашены представители руководства ключевых контрольных ведомств - Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ростехнадзора, МЧС. "Конечно, с участием Генеральной прокуратуры, поскольку ее роль в надзоре за государственными контролерами только усиливается", - отметил Титов.

Помимо этого, в рамках конференции в диалоге с чиновниками будут затронуты "сложные вопросы таможенного регулирования и обязательной маркировки товаров", сказал бизнес-омбудсмен. Титов добавил, что 2021 год стал "годом подъема экономики после спада, и важно, чтобы лишнее административное бремя не сдерживало этот подъем".

Согласно программе конференции, на ней также ожидается обсуждение основных положений предстоящего доклада бизнес-омбудсмена РФ президенту страны Владимиру Путину. В этом обсуждении планируют участвовать первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, руководитель "Опоры России" Александр Калинин, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и другие.

Закон о государственном и муниципальном контроле был разработан и принят в рамках "регуляторной гильотины" - реформы контрольно-надзорной деятельности. С 1 июля вступит в силу большинство положений закона. Его главные задачи: сместить акцент с проведения проверок на профилактику нарушений, дать юрлицам и индивидуальным предпринимателям больше гарантий при взаимодействии с инспекторами, а также упростить этот процесс.