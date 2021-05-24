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В ЛДПР предложили возмещать во внесудебном порядке повреждение машины при эвакуации

В тексте законопроекта сказано, что отказ от возмещения такого вреда и расходов на экспертизу повлечет штраф для юрлиц в размере 300 тыс. рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в понедельник вносят в Госдуму законопроект о внесудебном порядке возмещения вреда, причиненного автомобилю при его эвакуации на штрафстоянку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Необходимые изменения предложено внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Нилов указывает, что сейчас в правилах задержания транспортного средства "содержится расплывчатая формулировка - вред возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации".

"Мы во фракции ЛДПР разработали и вносим сегодня в Государственную думу законопроект, согласно которому вред, причиненный в указанных обстоятельствах (принудительная эвакуация и хранение на штрафстоянке) транспортному средству или содержащемуся в нем имуществу, после проведения собственником ТС независимой экспертизы, возмещается во внесудебном порядке организацией, причинившей вред", - написал Нилов.

Отказ от возмещения такого вреда и расходов на экспертизу "повлечет штраф для юридических лиц в размере 300 тыс. рублей", говорится в тексте законопроекта.

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РоссияНилов, Ярослав Евгеньевич
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