Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию своей вакцины в Японии

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Американская корпорация Johnson & Johnson подала заявку в Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии на регистрацию в стране вакцины от нового коронавируса своего подразделения Janssen. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте компании.

"Если ведомство одобрит нашу заявку, то вакцина производства Johnson & Johnson может быть поставлена в Японию уже в начале 2022 года", - подчеркивается в заявлении корпорации.

На сегодняшний день в Японии разрешено применение вакцин американо-германского консорциума фирм Pfizer и BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и американской компании Moderna.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Полностью иммунизацию завершили 2,3 млн из 4,8 млн медицинских работников. 2 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. В этой возрастной категории 1,6 млн человек привиты первой дозой, а 138 тыс. - двумя.