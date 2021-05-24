"Известия": СБП позволит управлять автоплатежами по системе подписок в онлайн-банке

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Банки в июле приступят к пилотной реализации сервиса оплаты подписок через Систему быстрых платежей (СБП), который позволит россиянам контролировать распространение данных и избегать списания по старым автоплатежам. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Сервис позволит проводить автоматические платежи с определенной периодичностью, при этом человек сможет контролировать все автоплатежи: отключать или возобновлять по мере необходимости. Технологическую готовность сервиса планируется реализовать в июле, тогда же запланировано тестирование с несколькими кредитными организациями, сообщили изданию в Банке России.

В мобильном приложении своего банка клиент будет видеть все подписки и контролировать их, сервис исключает возможность оформления автоплатежа без согласия пользователя, сказали "Известиям" в Национальной системе платежных карт (НСПК). В момент покупки торгово-сервисное предприятие (ТСП) направит клиенту ссылку, по которой тот попадет на специальную страницу в своем мобильном банке. Там он сможет ознакомиться с условиями подписки и дать согласие на списание денежных средств. В последующем деньги будут перечисляться автоматически по запросу ТСП.

Аналогичный сервис разрабатывают Visa и MasterCard. В Visa изданию не прокомментировали перспективы и сроки запуска технологии. MasterCard находится в процессе внедрения ряда сервисов, включая управление подписками, сообщили "Известиям", не раскрывая сроков реализации.

Пропилотировать функционал планируют как минимум семь банков - участников Ассоциации финтех (учреждена ЦБ), заявила ее гендиректор Татьяна Жаркова. В частности, опробовать технологию планируют "Тинькофф", СКБ и МТС Банк, а ВТБ принимает участие в соответствующей рабочей группе, сообщили "Известиям" их представители. Также рассматривает тестирование сервиса ПСБ, не исключает такой возможности Росбанк, а "Дом.РФ" проявляет интерес к пилотированию.

Онлайн-ритейлеры также планируют участвовать в пилоте сервиса подписок, поскольку для них это важнейший функционал из предполагаемых в СБП, заявил "Известиям" глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он отметил, что в 2020 году порядка 60 млн россиян хотя бы раз сделали покупки онлайн, и вся эта аудитория - потенциальная база клиентов сервиса ЦБ.