Чешская оружейная компания завершила сделку по покупке фирмы Colt

ПРАГА, 24 мая. /ТАСС/. Сeskа zbrojovka Group SE (Чешская оружейная компания) успешно завершила сделку по покупке американской компании по производству огнестрельного оружия Colt Holding Company LLC. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство CTK.

Чешская оружейная компания стала единственным владельцем американской фирмы. Сумма сделки составила $220 млн. Кроме того, бывший владелец компании Colt получил более миллиона акций его нового владельца.

Как заявил ранее председатель правления и генеральный директор нового владельца производителя пистолетов и револьверов Лубомир Коваржик, объединение стало стратегическим этапом развития обеих компаний. По словам Коваржика, соединение фирм полностью соответствует стратегии Чешской оружейной компании "стать [мировым] лидером в производстве стрелкового оружия и ключевым партнером для вооруженных сил".

Чешская оружейная компания, увеличившая в 2020 году свою доходность на 10,2% за счет активного освоения оружейных рынков стран Запада, рассчитывает значительно укрепить позиции в Америке. Ожидаются заказы от американских структур безопасности и армии.

Предприятия Чешской оружейной компании, на которых задействовано около 1 700 сотрудников, размещены в Чехии, Германии и США. На них производится охотничье, спортивное и все виды армейского стрелкового оружия.

История Colt

Оружейная марка Colt - один из символов США. В 1835-1836 годах американский конструктор Сэмюэл Кольт запатентовал свой знаменитый револьвер с барабаном, который автоматически подавал новый патрон к стволу, - шестизарядный револьвер Colt. Изобретение Кольта стало излюбленным оружием тех, кто осваивал Дикий Запад. В связи с этим револьвер стали называть "завоеватель Запада". Он был популярен среди военных, шерифов и ковбоев. Наиболее известны модели 38-го и 45-го калибра.

Основанная Кольтом в 1836 году фирма за 179 лет существования произвела более 30 млн единиц стрелкового оружия - револьверов, автоматических винтовок и аксессуаров к ним, которые популярны во всем мире.

Среди них разработанный конструктором Джоном Браунингом пистолет M1911, который был принят на вооружение армией США в 1911 году и используется до сих пор (всего произведено более 2,7 млн единиц), а также автоматическая винтовка AR-15, модификация которой в 1962 году была принята на вооружение как M16 и до сих пор применяется. Всего выпущено более 8 млн экземпляров винтовки, включая модификации.

В 2015 году Colt обанкротилась, потеряв госконтракты на поставку оружия.