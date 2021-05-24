Цена литра бензина Аи-92 за неделю выросла на 3 копейки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 17 по 21 мая 2021 года увеличились на 3 копейки по сравнению с предыдущей неделей и составили 45,34 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 выросли на 4 копейки и составили 48,73 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 6 копеек, до 49,72 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 более всего вырос в цене в Дальневосточном федеральном округе - на 7 копеек, до 50,18 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 53 090 рублей за т, что на 815 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены повысились на 878 рублей - до 53 439 рублей за т.

По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-95 более всего подорожал в Центральном и Дальневосточном федеральных округах - на 7 копеек, до 48,57 рубля и 51,82 рубля за литр соответственно. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 57 145 рублей за т, что на 1 474 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены повысились на 1 746 рублей - до 56 901 рублей за т.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 73 рубля и составила 56 080 рублей за т.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.