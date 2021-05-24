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СМИ: итальянский регулятор оштрафовал Ryanair

Перевозчик не возместил стоимость билетов за отмененные рейсы после 3 июня 2020 года. Схожей штрафной санкции подверглись EasyJet и Volotea

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. Итальянское управление по надзору за конкуренцией и рынком (антимонопольное ведомство) оштрафовало ирландскую авиакомпанию Ryanair на €4,2 млн за то, что перевозчик не возместил стоимость билетов за отмененные рейсы после 3 июня 2020 года. Как сообщает в понедельник газета La Repubblica, данная практика была признана недобросовестной после ослабления ограничений на передвижение, действовавших в связи с пандемией.

Газета указывает, что схожей штрафной санкции подверглись две другие компании экономичных перевозок - британская EasyJet и испанская Volotea - размером €2,8 млн и €1,4 млн соответственно. Как утверждает итальянский регулятор, указанные компании под предлогом пандемии продолжали отменять рейсы, билеты на которые, в частности, были проданы по льготной цене. При этом не возмещалась стоимость билетов, а предлагались ваучеры на будущие путешествия.

Кроме того, Ryanair уличена в проведении некорректной в отношении потребителей рекламной кампании, предоставлении неточной или ложной информации о возможности обмена билета без штрафных санкций.

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